Il piccolo è stato portato d'urgenza in ospedale, in codice rosso

Un bambino di 8 anni è stato aggredito da un cane di grossa taglia mentre era a una festa, nel pomeriggio di oggi, in via Santuario d’Oropa, a Biella. Sono stati i genitori degli altri bambini presenti a chiamare i soccorsi: il piccolo è stato portato d’urgenza in ospedale, a Biella, in codice rosso. Il piccolo, secondo quanto apprende LaPresse, non è in pericolo di vita. Nell’aggressione da parte del cane ha riportato diverse ferite, tutte nella parte alta del corpo.

