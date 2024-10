Foto da Instagram Francesca Carocci

La 28enne è deceduta nel marzo scorso: per i pm la diagnosi sbagliata avrebbe provocato il decesso della giovane

Avrebbero scambiato una grave miocardite per un attacco di ansia, provocando così la morte della 28enne Francesca Carocci, attrice teatrale. La procura della Repubblica di Roma ha per questo iscritto sul registro degli indagati due medici dell’ospedale ‘Aurelia Hospital’, con l’accusa di omicidio colposo. Secondo l’ipotesi accusatoria i due professionisti avrebbero sbagliato nel formulare una diagnosi e per questo motivo avrebbero provocato la morte della donna, deceduta nel mese di marzo scorso.

Morte Francesca Carocci, una miocardite scambiata per ansia

Per la pm Eleonora Fini, titolare del fascicolo d’inchiesta che ha notificato agli indagati l’avviso di conclusione delle indagini preliminari chiedendo il rinvio a giudizio, i medici avrebbero scambiato una grave miocardite per ansia, rimandando a casa l’attrice e prescrivendole una cura base di analgesici. Il perito medico legale, consulente degli inquirenti, nella sua relazione ha evidenziato che, secondo quanto emerso dal referto dell’elettrocardiogramma che venne effettuato sulla 28enne al pronto soccorso, sarebbe stato necessario approfondire la questione con ulteriori accertamenti clinici dati i valori alti di alcuni enzimi. Per il medico legale, quei valori sarebbero stati un campanello d’allarme, che se non sottovalutato avrebbe portato ad una corretta diagnosi relativa a un problema cardiaco.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata