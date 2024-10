La donna avrebbe ottenuto compensi - non dichiarati al fisco italiano - per circa 1,5 milioni di euro negli anni 2021 e 2022

I finanzieri del Comando Provinciale di Varese, nell’ambito delle operazioni di contrasto all’evasione fiscale, hanno denunciato una content creator di contenuti per adulti – condivisi su una nota piattaforma web – totalmente sconosciuta al fisco. La donna, comparsa in diversi programmi televisivi e radiofonici, nonostante la grande disponibilità economica dimostrata e le dichiarazioni circa i propri compensi milionari dichiarava poco più di 50 mila euro di ricavi, mentre secondo le piattaforme dove condivideva contenuti avrebbe ottenuto compensi per circa 1 milione e mezzo di euro negli anni 2021 e 2022. Inoltre, nei primi mesi del 2022 la content creator decideva di spostare la propria residenza anagrafica in Svizzera al fine di poter godere di una tassazione maggiormente favorevole. Tuttavia, avviata l’apposita attività di verifica fiscale, tale trasferimento veniva disconosciuto in quanto mancavano gli elementi fondanti di un’effettiva residenza fiscale oltre confine. In particolare, gli affetti, un conto corrente e il proprio dominio web risultano tutti insistenti sul territorio italiano.

