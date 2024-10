L'uomo aveva precedenti per delitti contro la persona e contro il patrimonio

Ancora un femminicidio, questa volta in provincia di Bari. La vittima è la 60enne Maria Arcangela Turturo, di Gravina di Puglia, mentre è stato arrestato il marito Giuseppe Lacarpia, 65 anni, che avrebbe prima cercato di dare fuoco a un’auto con dentro la donna e poi avrebbe aggredito la vittima fino ad ucciderla.

L’auto incendiata e poi l’aggressione

La Polizia di Stato di Bari ha fermato l’uomo, un pregiudicato di Gravina in Puglia con l’accusa di omicidio aggravato e premeditato. Ieri notte a Gravina in Puglia, l’uomo ha appiccato il fuoco alla propria autovettura, all’interno della quale era presente la coniuge. Riuscita a fuggire dall’automobile, con ustioni parziali sul corpo, la vittima è stata aggredita dall’indagato, che l’ha immobilizzata in posizione supina sull’asfalto, gravando su di lei con il peso del corpo e posizionando le ginocchia sull’addome, esercitando, con le braccia, pressioni sullo sterno. Le susseguenti fratture costali e la frattura del corpo dello sterno hanno determinato la compressione del cuore ed il conseguente decesso della donna, per arresto cardiocircolatorio, avvenuto presso l’ospedale della Murgia.

Prima di morire la donne ha accusato il marito

Prima di morire la vittima ha confidato al personale della Polizia di Stato, prontamente intervenuto sul posto, e a sua figlia, che la aveva raggiunta in ospedale, che il coniuge aveva intenzionalmente dato fuoco all’auto, nel tentativo di ucciderla e poi aveva proseguito il proposito omicida, schiacciandola con il proprio corpo e ponendole le mani intorno al collo, per soffocarla. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari ha emesso un decreto di fermo di indiziato di delitto, eseguito dagli agenti della Squadra Mobile di Bari e del locale Commissariato di P. S., che hanno condotto le prime indagini, sotto lo stretto coordinamento di questo Ufficio Giudiziario, nei confronti dell’indagato 65enne, con precedenti per delitti contro la persona e contro il patrimonio. L’indagato è stato quindi portato presso il carcere di Bari.

Le ultime parole della donna: “Mani alla gola mi voleva uccidere”

“Mi voleva uccidere, mi ha messo le mani alla gola”. Sono le ultime parole pronunciate da Maria Arcangelo Turturo, prima di morire. Le parole della donna sono riportate nel decreto di fermo – di cui LaPresse ha preso visione – eseguito a carico del marito Giuseppe Lacarpia con precedenti penali, accusato di omicidio volontario, aggravato dalla premeditazione. La dichiarazione della donna è stata raccolta da un assistente capo della polizia di stato, mentre la 60enne era sulla barella per essere portata al pronto soccorso dell’ospedale della Murgia.

Alla figlia invece la vittima avrebbe detto: “Mi ha chiuso in macchina con le fiamme”. Dopo aver detto queste queste parole, nella stanza dell’ospedale, la donna ha avuto solo la forza di dire “mi sento di morire”. Anche questo è riportato del decreto di fermo.

