I coinvolti non sono stati in grado di fornire alcun documento attestante l’originalità dei capi

La Guardia di Finanza di Vicenza ha sequestrato oltre 5.200 capi di abbigliamento sportivi di noti brand (Adidas, Nike, Vans, Converse, Lacoste, Liu-jo, Columbia, North Face, Ballantyne, Polo Ralph Lauren) nel corso di una perquisizione presso gli spazi in locazione ad un uomo, gravato da precedenti di polizia specifici in materia di contraffazione e formalmente residente in Croazia, ed una donna, presso la sede di un’azienda logistica di Padova. I coinvolti non sono stati in grado di fornire alcun documento attestante l’originalità o l’acquisto tracciato degli stessi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata