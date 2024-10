Immagine d'archivio

Nubifragio nelle prime ore del mattino a Milano, caduti 40 mm di pioggia in un'ora

Allerta maltempo in molte regioni del nord-centro Italia: la Protezione civile ha emanato allerta arancione in Toscana, Marche, Emilia-Romagna e Veneto. Ecco tutte le notizie di oggi IN AGGIORNAMENTO

Sindaco Bagnacavallo (Ravenna) emette ordine di evacuazione

“Alle 12:50 è stata emanata un’allerta rossa. Questa allerta è stata emessa non per la gravità degli eventi metereologici in corso, ma per la vulnerabilità dei territori già pesantemente colpiti dagli eventi alluvionali del 19 settembre. Abbiamo deciso di procedere comunque, in via precauzionale, all’evacuazione totale delle aree di Traversara, Borghetto di Traversara e Boncellino (via Muraglione e zone limitrofe), come da preallerta di ieri pomeriggio”. Così Matteo Giacomoni, sindaco di Bagnacavallo, nel Ravennate, territorio già nelle scorse settimane colpito dal maltempo. “Le evacuazioni inizieranno questo pomeriggio, è già stato predisposto l’hub per accogliere chi avesse necessità nel Palazzetto dello Sport di Bagnacavallo (largo de Gasperi 38). Saremo presenti sul territorio tutto il pomeriggio per supportare e informare la popolazione”, spiega il sindaco che assicura: “Lavorando insieme ce la faremo“.

Milano, caduti 40 mm di pioggia in un’ora

Bomba d’acqua nelle prime ore del mattino di giovedì 3 ottobre a Milano: dalle 6 alle 7 circa, secondo quanto comunica l’assessore comunale alla Sicurezza e Protezione civile, Marco Granelli, sono caduti 40 mm di pioggia in un’ora. Si sono verificati allagamenti nel quartiere Ponte Lambro, in particolare in via Vittorini. L’assessore spiega che “purtroppo non era stata emessa allerta di Regione Lombardia”. Sul luogo degli allagamenti la polizia locale e MM, la società che gestisce le infrastrutture urbane. “Anche se il Lambro ora dovrebbe scendere e le piogge sono diminuite e quindi anche la fognatura dovrebbe riprendere ad assorbire”, aggiunge Granelli.

