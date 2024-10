Sono nove le persone indagate e tre le società

La guardia di finanza di Milano sta eseguendo perquisizioni nelle sedi di Roma e Torino e nella struttura territoriale di Milano di Anas, la società pubblica responsabile della gestione e manutenzione della rete stradale e autostradale italiana. Le perquisizioni sono state disposte nell’ambito di un’inchiesta per corruzione e turbativa d’asta portata avanti dai pubblici ministeri di Milano Giovanni Polizzi e Giovanna Cavalleri. Sono 9 le persone indagate, 3 società. Gli uomini del Nucleo di polizia economico finanziario della guardia di finanza di Milano, coordinati dalla Procura, come anticipato negli scorsi minuti dal sito di Repubblica e confermato da fonti investigative, indagano su una serie di appalti della società del Gruppo FS. Tra le varie perquisizioni ce ne sarebbe in corso una presso il Consorzio Stabile Sis di Torino.

