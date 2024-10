La sentenza emessa dai giudici della Corte d'assise di Cosenza 35 anni dopo la morte del calciatore

Condanna a 16 anni di carcere, interdizione dai pubblici uffici e risarcimento delle parti civili costituite. È questa la sentenza emessa dai giudici della Corte d’assise di Cosenza a Isabella Internò, accusata di omicidio in concorso con ignoti per la morte dell’ex fidanzato, il calciatore del Cosenza Donato Denis Bergamini. La morte avvenne a Roseto Capo Spulico il 18 novembre del 1989. La richiesta dell’accusa era di 23 anni. Alla lettura della sentenza era presente l’imputata. Per le motivazioni sarà necessario attendere 90 giorni.

