I carabinieri indagano sul movente. L'aggressore si è dato alla fuga dopo l'accaduto

Un 27enne è stato accoltellato al petto e al collo, per motivi ancora in corso di accertamento, da un suo conoscente. È successo alle prime luci dell’alba ad Assemini, in provincia di Cagliari. La vittima è stata immediatamente soccorsa e trasportata in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari dove versa in condizioni critiche e in pericolo di vita. Le ricerche dell’aggressore, che si è dato alla fuga subito dopo l’accaduto, sono attualmente in corso. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Assemini e della Sezione Radiomobile di Cagliari.

