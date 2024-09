L'istituto superiore Olivetti di Fano

L'adolescente ha avuto un malore e si accasciato in aula davanti ai compagni

“Ciao Tommy, amore di nonno”. Così, in un post su Facebook, Paolo Pierangeli, nonno di Tommaso Bisciari, 14enne morto ieri a scuola, a Fano, dopo aver accusato un malore. Il giovane, che aveva problemi cardiaci e frequentava il primo anno all’istituto Olivetti, ieri mattina era uscito dall’aula per andare in bagno dicendo di sentirsi male e al rientro in classe, si è accasciato a terra, davanti ai compagni. Sul posto è intervenuto immediatamente il 118, che ha provando a rianimarlo, anche con l’uso del defibrillatore, ma i tentativi sono risultati vani.

Tommaso era il secondogenito di una famiglia di cinque persone: mamma Laura Pierangeli, dipendente comunale, e papà Luca, bidello in un liceo pesarese. Il fratello maggiore, Nicolò, ha 20 anni e il più piccolo ha solo 10 anni. Tommaso era in lista di attesa da due anni e mezzo per un trapianto di cuore all’ospedale Sant’Orsola di Bologna. Ma non ha fatto in tempo. Sul suo corpo non verrà disposta l’autopsia, in quanto la morte è avvenuta per cause naturali. La salma è già stata restituita ai famigliari.

