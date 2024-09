Tra loro Roberto Accornero: "Il progetto mette a rischio la biodiversità"

Alcuni manifestanti si sono ritrovati al parco del Meisino, a Torino, per bloccare l’inizio dei lavori degli operai al cantiere della Cittadella dello Sport. Tra loro Roberto Accornero, attivista per la tutela del Meisino, ma anche popolare attore e doppiatore: “Ci sono animali protetti, intervenire con le ruspe costituisce più di un reato penale“, ha spiegato. “Dovrebbe essere impedita la realizzazione della Cittadella dello Sport in quest’area, questi lavori comprometteranno per sempre l’habitat naturale di questi esemplari”. Le proteste, contro il progetto finanziato dal PNRR per 11,5 milioni di euro, proseguono da settimane: secondo gli ambientalisti la Cittadella dello Sport minaccia la flora e la fauna di un parco che ospita una biodiversità rara e in pericolo.

