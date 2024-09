Foto di archivio

E' successo ieri notte a Siliqua, al culmine di una lite

È in condizioni gravissime il 40enne di Siliqua, nel Cagliaritano, accoltellato ieri notte dal figlio minorenne al culmine di una lite.

I carabinieri della stazione locale sono intervenuti a seguito di una segnalazione per accoltellamento: la vittima, un uomo di 40 anni già noto alle forze dell’ordine, è stato elitrasportato in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove si trova tuttora in prognosi riservata. Sono in corso le indagini per accertare dinamica ed effettive responsabilità.

