Una ragazza di 19 anni è morta la notte scorsa, attorno alle 2.30, nei pressi di un locale di Molfetta, in provincia di Bari, il ‘Bahia’. La giovane è deceduta in seguito a una sparatoria: è stata colpita da proiettili. Inutili i tentativi di rianimarla da parte dei sanitari del 118 intervenuti sul posto: per la vittima non c’è stato nulla da fare. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Molfetta e del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Bari indagano su quanto accaduto.

