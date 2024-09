Verranno utilizzate piccole macchine per liberare accessi abitazioni

Raddoppia il contingente della Protezione civile del Trentino nell’Emilia Romagna ferita dall’alluvione. Oggi altri 25 operatori del Servizio prevenzione rischi e dei vigili del fuoco arriveranno a Bagnacavallo, nel Ravennate, portando a 50 il numero degli addetti trentini in servizio attivo. “La Protezione civile interverrà con piccole macchine per il movimento terra per liberare gli accessi alle abitazioni, ma anche con autobotti e idrovore per ripulire i piani inferiori delle abitazioni – si legge in una nota – Il coordinamento è affidato al Servizio prevenzione rischi e Cue della Provincia e all’ispettore distrettuale dell’Alto Garda Lorenzo Righi, al quale da oggi succederà l’ispettore delle Giudicarie Manuel Alberti”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata