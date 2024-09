Il marito della vittima è stato portato in caserma per essere sentito come persona informata sui fatti

Una donna di 58 anni è stata uccisa a colpi d’arma da fuoco a Vago di Lavagno, in provincia di Verona, mentre il figlio di 15 anni è ricoverato in gravissime condizioni. Il marito della vittima, secondo quanto apprende LaPresse da fonti investigative, è stato portato in caserma per essere ascoltato come persona informata sui fatti. Al momento non è in stato di fermo. Il fatto è accaduto in una abitazione di via Galilei. I carabinieri del nucleo investigativo di Verona stanno ascoltando tutti i testimoni per ricostruire quanto accaduto nella casa familiare. Il quindicenne è stato trasportato in gravissime condizioni all’ospedale Borgotrento di Verona. Il corpo della donna è stato ritrovato in cucina, poco distante da lei il figlio. L’arma del delitto è stata individuata e sequestrata. Sono in corso le indagini dei carabinieri coordinate dalla procura di Verona.

