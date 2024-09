Sembra si sia trattato di morte naturale per entrambi gli ottantenni. Indagano i Carabinieri

Due anziani coniugi sono stati trovati senza vita nella loro abitazione a Caselle in Pittari, in provincia di Salerno. Sono in corso i primi accertamenti dei Carabinieri e del medico legale. Stando a un primissimo esame, sembra si sia trattato di morte naturale per entrambi gli ottantenni. Indagano i Carabinieri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata