L'iniziativa volta a risollevare un settore in crisi e aiutare soprattutto i piccoli negozi indipendenti

Non si arresta a Milano l’iniziativa ‘svuota la vetrina’ per dare sostegno alle librerie della città. Dopo il cliente misterioso che, qualche giorno fa, ha acquistato tutti i libri esposti nella vetrina della Hoepli, in zona San Babila, una coppia ha aderito a questo movimento popolare comprando tutti i volumi in vetrina nella libreria Antigone, in via Kramer. Un gesto che ha come obiettivo quello di risollevare il settore in crisi e aiutare soprattutto le piccole librerie indipendenti.

