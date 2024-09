Il comandante regionale Francesco Notaro: "Nel dubbio noi cerchiamo, proveremo a capire se manca qualcuno"

Due persone sono disperse a Bagnacavallo, in provincia di Ravenna, per il crollo di un tetto su cui si erano rifugiate durante l’ondata di maltempo che ha travolto l’Emilia-Romagna. “Nel dubbio noi cerchiamo. Nel recupero che si sta facendo adesso delle persone soccorse, incrociando le informazioni, cercheremo di fare un censimento per capire se manca qualcuno all’appello“, ha detto Francesco Notaro, comandante regionale dei vigili del fuoco, rispondendo ai cronisti dalla zona colpita. “Il tetto di una casa è crollato? Si, è stata identificata, non sappiamo se dentro c’era qualcuno“, “nessuno ha denunciato la scomparsa“, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata