Nella frazione del comune di Bagnacavallo (Ravenna) risultano due dispersi

Le immagini del maltempo a Traversara, frazione del comune di Bagnacavallo (Ravenna) dove risultano 2 dispersi in seguito alle alluvioni che hanno colpito l’Emilia-Romagna tra mercoledì e giovedì. “Continuano incessantemente le attività di ricerca da parte delle Forze di Polizia e di tutti gli operatori impiegati per il soccorso alla popolazione. Alla cittadinanza si raccomanda nuovamente la massima cautela, di evitare spostamenti non strettamente necessari, e di seguire le indicazioni delle Autorità di Protezione Civile”, si legge in una nota della Prefettura di Ravenna dove nelle ultime ore si è abbattuta l’ondata di maltempo.

