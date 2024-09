La graphic novel, edita da Poliziamoderna, manda un messaggio di legalità ai giovani

“Cosa rappresenta ‘Il commissario Mascherpa’ È una giovane eccellenza della Polizia di Stato che opera nel territorio dell’alto Tirreno cosentino e che manda un messaggio di legalità ai giovani del nostro territorio e ai giovani calabresi in generale”. Presenta così Ernesto Magorno, presidente dell’associazione “L’Oro di Calabria”, il sesto voluto de ‘Il commissario Mascherpa”, la graphic novel edita da Poliziamoderna, la rivista ufficiale del corpo. “Ognuno di noi si deve adeguare ai nuovi linguaggi – spiega Magorno, già sindaco di Diamante, il comune dove vive e opera il protagonista della storia – Mascherpa certamente utilizza un linguaggio moderno, che arriva in maniera più diretta ai giovani”, sottolineando così anche gli sforzi che le istituzioni, e in particolar modo la Polizia di Stato, stanno profondendo nel cercare il modo migliore di comunicare con la cittadinanza: “Dobbiamo aiutare le forze dell’ordine a comunicare, soprattutto con i giovani dei nostri territori”. Proprio sul rapporto tra istituzioni e cittadinanza si sofferma Vincenzo Cascini, sindaco di Belvedere Marittimo, altro luogo del cuore del commissario Mascherpa, che spesso si ritrova presso il celebre ristorante ‘Sabbia D’Oro’, che per l’occasione ospita anche l’evento di lancio. “Per noi sia fondamentale entrare in una storia del commissario Mascherpa – racconta Cascini – significa che il nostro territorio non solo è vicino a chi ci protegge, ma offre loro degli spunti di grande soddisfazione per cui ci scelgono per portare avanti la nostra storia”.

