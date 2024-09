Il vicepresidente del Consiglio: "Appello a non mettersi in viaggio verso la Romagna"

Matteo Salvini ha parlato della situazione in Emilia-Romagna, colpita da un’ondata di maltempo. “Al momento non ci sono notizie di vittime“, ha detto il vicepresidente del Consiglio a margine dell’inaugurazione del Salone nautico di Genova. “Non c’è mezzo minuto da dedicare alla conta dei danni ma si sta lavorando per evacuare, salvare e mettere in sicurezza. Ribadisco l’appello, a chi non ne avesse stretta necessità, di non mettersi in viaggio per nessun motivo in direzione Romagna e zone colpite”, ha aggiunto il ministro dei Trasporti che poi ha fatto il punto della situazione sulle linee ferroviarie: “le regionali in Romagna sono ferme e l’adriatica è interrotta fino a sera”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata