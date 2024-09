Foto di archivio

Le vittime sono due turiste francesi

Incidente stradale questa sera a Lido di Camaiore, in provincia di Lucca, dove un’automobile ha investito otto persone per la strada: due di queste sono decedute, si tratta di due turiste francesi. Il fatto è successo lungo la via Italica, ancora incerta la dinamica. Dei sei feriti uno è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Cisanello di Pisa, altri cinque sono ancora in corso di valutazione in ospedale.

