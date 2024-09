Ancora da accertare le cause dell'incidente

Una donna di 76 anni è deceduta in seguito a un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio a Chieve, in provincia di Cremona. La donna stava percorrendo con la sua auto la strada provinciale SP62, quando per cause ancora da accertare si è scontrata con un’altra macchina. Entrambi i mezzi si sono ribaltati per l’impatto. Il conducente dell’altra auto, un uomo di 61 anni, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Cremona, con ferite al torace e a un braccio. Per la donna, invece, è stata constatata la morte sul posto. Intervenuti il 188, i vigili del fuoco e la polizia stradale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata