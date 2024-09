Non si segnalano feriti, sul posto carabinieri e vigili del fuoco

A causa del maltempo che si è abbattuto ad Agerola, in provincia di Napoli, un fiume di fango e detriti ha invaso la statale che è stata interrotta. Non si segnalano feriti. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco sono al lavoro per rimuovere i detriti dalla strada. La Protezione Civile della Regione Campania, alla luce delle valutazioni del Centro Funzionale, ha prorogato la vigente allerta meteo di colore Giallo per temporali di ulteriori 24 ore. Pertanto, la criticità idrogeologica già in atto permarrà fino alle 6 di giovedì 19 settembre.

