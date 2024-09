Fermata una persona accusata di gestione non autorizzata di rifiuti

I Carabinieri di Spilinga (Vibo Valentia) hanno denunciato una persona in stato di libertà per una presunta gestione non autorizzata di rifiuti. L’uomo è stato sorpreso a smaltire rifiuti vegetali, mescolati con pietrisco, scarti edilizi, plastiche e altro materiale altamente inquinante in un’area trasformata illegalmente in discarica. La zona, situata in località Gurturella, è nei pressi di un dirupo tra due alture, a valle del quale scorre un corso d’acqua. Una posizione isolata, probabilmente scelta con la convinzione di agire indisturbati e sfuggire ai controlli. L’uomo è stato fermato mentre si trovava alla guida di un camion: è stato dunque identificato dai Carabinieri, che hanno immediatamente posto sotto sequestro l’area che si estende per ben due ettari.

