Il giro d'affari quantificato in oltre 47,5 milioni di euro

Sequestrate 12mila console con 47 mln di videogame piratati nell’ambito dell’operazione “Coin-Up 80” della Guardia di finanza Torino per contrastare il fenomeno della contraffazione e della pirateria di opere coperte da diritto d’autore, indebitamente duplicate e memorizzate su supporti fisici oggetto di distribuzione a scopo di lucro, soprattutto attraverso i canali di vendita on-line. I giochi caricati sulle console avevano come protagonisti noti personaggi del mondo dei videogame degli anni ’80 e ’90, tutti tutelati da copyright, rientranti nel fenomeno del cosiddetto “retrogaming”.

Attraverso estese attività di perquisizione disposte dalla Procura della Repubblica torinese, effettuate tra la fine del 2023 e il 2024 in varie località nazionali (tra cui le province di Torino, Vercelli, Milano, Bergamo, Varese, Bologna, Verona, Venezia, Napoli, Caserta e Bari), sono state individuate e sequestrate le console di gioco su cui erano illecitamente memorizzati i videogiochi “piratati”, per un controvalore quantificato in oltre 47,5 milioni di euro.

