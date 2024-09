In manette l'esponente del clan Tornese-Padovano Giovanni Parlangeli

All’alba, nell’ambito delle indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile e della Sisco di Lecce, unitamente a personale della Sezione Tecnologie Applicate alle Investigazioni del Servizio Centrale Operativo, hanno tratto in arresto il latitante Giovanni *Parlangeli*, 43 anni, ritenuto esponente apicale del clan mafioso Tornese – Padovano. Era irreperibile dal maggio 2023 ed è destinatario di una misura cautelare in carcere per associazione mafiosa.

I ringraziamenti di Matteo Piantedosi

“È stato catturato dalla polizia di stato in provincia di Lecce il latitante Giovanni Parlangeli, esponente di spicco dei clan mafiosi Tornese e Padovano. Grazie alle indagini degli agenti l’uomo è stato individuato mentre tentava di nascondersi in un casale tra Taviano e Racale dove, all’esito delle perquisizioni, sono state rinvenute numerose munizioni e falsi documenti validi per l’espatrio”. Così su X il ministro dell’Intero Matteo Piantedosi.

È stato catturato dalla @poliziadistato in provincia di Lecce il latitante Giovanni Parlangeli, esponente di spicco dei clan mafiosi Tornese e Padovano. Grazie alle indagini degli agenti l’uomo è stato individuato mentre tentava di nascondersi in un casale tra Taviano e Racale… pic.twitter.com/g0gMqdGHIw — Matteo Piantedosi (@Piantedosim) September 13, 2024

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata