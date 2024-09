Gli eventi dal 14 al 22 settembre per scoprire il famoso materiale dell'isola

È stata inaugurata al pontile del Municipio di Ca’ Farsetti sul Canal Grande a Venezia “Glass Bateo”, la prima mostra itinerante realizzata all’interno di un vaporetto per celebrare il vetro artistico di Murano che, per l’occasione, ha rivestito gli interni del battello. Dal 14 al 22 settembre lo spazio galleggiante così riadattato ospiterà diversi eventi dedicati al materiale e una straordinaria esposizione di oltre cinquanta opere dei maestri vetrai, create da aziende che utilizzano il vetro di Murano. Il progetto, unico nel suo genere, è promosso nell’ambito delle iniziative per la “The Venice Glass Week 2024” e la realizzazione è a cura della start-up rehub con la direzione artistica dell’architetto Matteo Silverio. “Glass Bateo” approderà poi all’Arsenale dal 3 al 6 ottobre 2024, dove sarà aperto alle visite durante il Salone dell’Alto Artigianato. “Il progetto ‘Glass Bateo’ è unico nel suo genere, poiché valorizza l’arte vetraria di Murano a bordo di uno dei simboli più iconici di Venezia, il vaporetto, o ‘bateo’ per i veneziani. Anche quest’anno abbiamo sviluppato un’idea innovativa per raccontare il vetro attraverso linguaggi moderni e coinvolgenti. Cittadini e turisti saranno affascinati dagli interni sorprendenti, mentre la grafica esterna si ispira alle tradizionali canne di vetro usate nelle nostre lavorazioni, con colori che richiamano l’acqua e il cielo della Laguna. Le grandi bolle, invece, vogliono essere un chiaro richiamo al vetro soffiato di Murano”, dichiara Luciano Gambaro, Presidente Consorzio Promovetro Murano.

