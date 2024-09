Le esequie delle vittime della strage familiare: celebra l'arcivescovo Delpini

E’ il giorno dei funerali per le tre vittime della strage familiare di Paderno Dugnano. I feretri di mamma Daniela, papà Fabio e del loro piccolo Lorenzo sono arrivati nella chiesa di Santa Maria Nascente, nel comune del milanese dove la famiglia abitava. La folla di partecipanti – circa un migliaio – è stata tenuta fuori per alcuni minuti per permettere ai parenti, entrati da un ingresso laterale, di raccogliersi intorno alle bare. Da dentro la chiesa si sono sentite urla di disperazione. Le esequie saranno officiate dall’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini. In carcere per l’omicidio dei genitori e del fratello dodicenne c’è l’altro figlio 17enne, che ha confessato di aver ucciso tutti a coltellate.

