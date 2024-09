L'uomo di 42 anni era stato travolto da un fiume di fango insieme alla madre. Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino

È stato trovato il corpo di Giuseppe Guadagnino, 42enne seconda vittima della frana che lo scorso 27 agosto ha colpito la frazione Talanico del comune di San Felice a Cancello, in provincia di Caserta. Lo scorso 2 settembre era stato trovato il corpo della madre Agnese, 74 anni. Entrambi erano dispersi dal 27 agosto quando un fiume di fango ha invaso la strada sulla quale viaggiavano a bordo del loro Apecar, provenienti da una campagna dove stavano raccogliendo nocciole. Il mezzo era stato ritrovato subito dopo dai Vigili del fuoco, senza però che ci fosse traccia degli occupanti. Entrambi i corpi sono stati trovati in una ex cava, punto nel quale si sono concentrate le ricerche dei soccorritori.

Sindaco S.Felice a Cancello: “Lutto cittadino in giorno funerali”

Sarà lutto cittadino a San Felice a Cancello nel giorno in cui si celebreranno i funerali delle due vittime della frana che lo scorso 27 agosto ha investito la frazione Talanico del piccolo comune in provincia di Caserta. Lo conferma a LaPresse il sindaco di San Felice a Cancello, Emilio Nuzzo. “Saremo vicini alla famiglia pagando le spese per le esequie“, aggiunge Nuzzo. Le due vittime sono Giuseppe Guadagnino, 41 anni, e la madre Agnese Minieri, 74 anni. Il corpo del 41enne è stato trovato questa mattina dopo due settimane di ricerche in uno dei vasconi di contenimento in una ex cava.

