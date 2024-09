Milano, il Vice Questore Manganaro: "Radicalizzazione acuita dopo 7 ottobre"

(LaPresse) Un 28enne di origini marocchine è stato fermato dalla sezione antiterrorismo della Digos di Milano, con l’accusa di istigazione a delinquere con finalità di terrorismo internazionale. Un processo di radicalizzazione che si è acuito dopo i fatti del 7 ottobre e che ha portato la procura del capoluogo lombardo a emettere un mandato di cattura nei suoi confronti. “Era pronto a partire per la Giordania, aveva già comprato il biglietto per il 20 settembre”, spiega, Beniamino Manganaro, vicequestore responsabile dell’unità antiterrorismo della questura di Milano: “Dopo un lungo periodo di “gratitudine” nei confronti dell’Italia, ha iniziato a partire dal 2022 il suo percorso di radicalizzazione. Dopo il 7 ottobre 2023, ha manifestato grande interesse per quello che stava accadendo, dichiarando anche di essere pronto a partire per andare a combattere”.

