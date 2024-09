Il 54enne ha colpito ripetutamente la donna di 38 anni, madre di tre figli

Ha accoltellato la moglie, una 38enne di origini brasiliane, ripetutamente, nella sua abitazione a Montemaggiore al Metauro, in provincia di Pesaro Urbino. La donna, soccorsa, è morta in ospedale per le conseguenze delle ferite riportate. A dare l’allarme, nella notte, i vicini di casa della coppia che hanno sentito le urla della donna, madre di tre figli. Giunti sul posto, i carabinieri della locale stazione, insieme con i militari di Pesaro, hanno fermato il marito della donna e lo hanno portato in caserma. La 38enne è stata trasportata in elicottero all’ospedale Torrette di Ancona, dove purtroppo è deceduta.

Il 54enne che ha ammazzato la moglie 38 a coltellate, a Montemaggiore al Metauro, in provincia di Pesaro Urbino, secondo quanto apprende LaPresse, era stato già segnalato in precedenza per maltrattamenti in famiglia. L’uomo al momento è nella caserma dei carabinieri dove è stato portato dopo l’intervento dei militari dell’Arma nell’abitazione dove è avvenuto il femminicidio.

Sindaco di Colli al Metauro: “Ennesima vergogna contro le donne”

“Si è consumata l’ennesima vergogna compiuta dagli uomini nei confronti delle donne. È un dolore immenso”. Lo dice a LaPresse Paolo Briganti, sindaco di Colli al Metauro dove in località Saltara, nella notte, un 54enne ha ucciso a coltellate la moglie di 38 anni. “L’ennesimo femminicidio – afferma – Accanto al dolore, vi è la preoccupazione per i tre figli, tutti minori, ai quali bisogna provvedere”. La coppia si era da poco trasferita a Montemaggiore al Metauro, municipio di Colli al Metauro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata