Alla guida del mezzo, una Peugeot 208, c'era un coetaneo della vittima

Un ragazzo di 26 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella notte in Viale Vittorio Veneto a Treviso, in zona ospedale San Camillo. Il giovane era in sella alla sua bici quando, per cause ancora in corso di accertamento, è stato investito da una auto, una Peugeot 208, condotta da un coetaneo. Nell’impatto il ciclista è deceduto. Sono in corso le indagini e i rilievi dei Carabinieri della Compagnia di Treviso per ricostruire la dinamica dell’incidente.

