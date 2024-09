Il primo cittadino è anche salito su una gru per raggiungere l'abitazione della fidanzata

“La tradizione vuole che lo sposo, accompagnato da amici, parenti e familiari, qualche sera prima delle nozze si presenti sotto la finestra della futura sposa per dedicarle una canzone. Non potevo esimermi e ho seguito la tradizione”. Lo ha detto il sindaco di Vasto (Chieti), Francesco Menna, che ieri a tarda sera ha cantato una serenata alla futura moglie Bruna che sposerà l’8 settembre. Il primo cittadino è anche salito su una gru per avvicinarsi all’abitazione della fidanzata per consegnarle un mazzo di rose.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata