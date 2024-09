Il 26enne è stato portato nel carcere di Poggioreale, la bimba affidata a una struttura protetta. A denunciare è stata un'altra minore vittima di molestie

A Napoli, un giovane di 26 anni è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata e continuata nei confronti della nipotina di 10 anni.

La denuncia e l’arresto

Le indagini, svolte dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale di Napoli, sono partite in seguito alla denuncia di un’altra minore vittima di molestie sessuali che hanno permesso di scoprire gli stupri che l’uomo, napoletano, perpetrava nei confronti della nipote. Nello smartphone dell’indagato, sono state ritrovati video e foto delle violenze nei confronti della bambina con la quale conviveva. Messo alle strette, l’uomo ha cercato di cancellare il materiale che poi è stato recuperato dagli investigatori della polizia. Il 26enne è stato arrestato e condotto nella casa circondariale di Poggioreale, mentre la piccola è stata affidata a una struttura protetta. Il giudice per le indagini preliminari, condividendo il quadro probatorio acquisito, ha convalidato il fermo emettendo contestuale custodia cautelare in carcere.

