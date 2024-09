Il giovane resta al Beccaria ma potrebbe essere trasferito in un altro istituto penitenziario minorile

È stato convalidato l’arresto per il 17enne, reo confesso della strage familiare compiuta nella notte fra il 31 agosto e il primo settembre a Paderno Dugnano, nel Milanese. Lo ha disposto la gip Laura Margherita Pietrasanta, che in mattinata ha interrogato il giovane nel carcere minorile Beccaria di Milano. Al momento, il giovane resta al Beccaria, potrà, eventualmente, essere trasferito in un altro istituto penitenziario minorile.

