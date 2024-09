In un post su Facebook, il Comune ha invitato "la popolazione a uscire solo in caso di estrema emergenza"

L’ondata di maltempo che coinvolge in queste ore il Piemonte ha colpito in particolare la Val Susa, nel torinese, dove ha fatto danni, causando l’isolamento di alcune frazioni. Si registrano danni in località Combe nel comune di Mattie (TO), dove è straripato il rio Gerardo provocando il crollo di un ponte. In un post su Facebook, il Comune ha informato che “a causa delle forti piogge di questa notte, il Rio Gerardo è straripato, causando danni notevoli ad alcuni ponti nelle frazioni Combe e Giordani e la chiusura della Sp.207 in direzione Bussoleno. Anche la SS 24 tra Bussoleno e Susa in conseguenza di questo straripamento è allagata e momentaneamente chiusa. Si invita quindi la popolazione a restare a casa ed uscire solo in caso di estrema emergenza. Il Coc presso il Comune è stato aperto e comunicherà ulteriori aggiornamenti”.

