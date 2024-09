Immagine d'archivio

Dal capannone si è alzata una grandissima colonna di fumo nero visibile da chilometri di distanza

Grosso incendio in un capannone nella zona industriale di Vipiteno in Alto Adige, nella frazione di Tunes. Le fiamme sono divampate intorno alle 18, e da subito si è alzata una grandissima colonna di fumo nero, visibile da chilometri di distanza. Intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco da Tunes, Telfes, Vipiteno, Racines, Bressanone, Campo di Trens, Prati e Pruno. Al momento non è noto se siano coinvolte persone nell’incendio. “La protezione civile raccomanda alla popolazione di Tunes e Vipiteno di tenere chiuse porte e finestre e spegnere gli impianti di condizionamento e ventilazione”, fanno sapere i vigili del fuoco. La ditta colpita è la Mader, società di costruzioni specializzata in impiantistica di vario tipo.

