Lui e la madre, il cui corpo è stato recuperato in una cava, erano stati travolti da un nubifragio

A San Felice a Cancello, in provincia di Caserta, proseguono le operazioni dei vigili del fuoco per la ricerca dell’uomo disperso dal 27 agosto a seguito del nubifragio che si è abbattuto sulla frazione Talanico. Il quarantenne, Giuseppe Guadagnino, era in compagnia della madre, il cui corpo è stato recuperato nell’ex Cava del Giglio in località Lago dei Veleni dai sommozzatori. I soccorritori fluviali sono al lavoro su un gommone e mezzo anfibio nel vascone di una ex cava.

