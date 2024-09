I ragazzi si erano tuffati nel lago da un pedalò e non erano riemersi

Sono stati ritrovati dai sommozzatori privi di vita i corpi dei due ventenni del Burkina Faso dati per dispersi domenica nel lago di Castel Gandolfo, in provincia di Roma. Nel video le ricerche con l’elicottero e dei sommozzatori. I ragazzi si erano tuffati nel lago da un pedalò e non erano riemersi. Le salme sono state portate alla camera mortuaria di Ariccia e sono a disposizione dell’autorità giudiziaria della procura di Velletri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata