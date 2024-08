A Belvedere Marittimo la sessione dedicata ai giovani imprenditori

Terza e ultima sessione mattutina per la Summer School ‘Si può già fare’, la tre giorni organizzata dall’associazione L’Orodicalabria a Belvedere Marittimo, nel Cosentino, dedicata ai giovani imprenditori calabresi. Le ragazze e i ragazzi presenti hanno avuto modo di ascoltare le ultime due lezioni, prima di poter assistere all’evento di chiusura serale. Il primo intervento è stato tenuto da Gennaro Di Cello, vicepresidente di Entopan, che ha parlato di ecosistemi dell’innovazione, con particolare focus ai territori periferici: “Esistono in territori periferici esempi positivi di ecosistemi dell’innovazione, che stanno dimostrando nel tempo che si può scommettere in un’innovazione tecnologica in grado di valorizzare le risorse e le vocazioni territoriali”. “L’ecosistema dell’innovazione armonica – continua l’imprenditore – ha l’ambizione di valorizzare le filiere produttive del territorio del Sud Italia e della più ampia area del Mediterraneo” e, nello specifico: “Perché farlo in Calabria? Innanzitutto perché siamo calabresi”, specifica Di Cello, che poi però allarga la prospettiva affermando che l’obiettivo è “fare in modo che l’ecosistema si radichi, non solo nel Sud Italia e nel Mediterraneo, ma anche negli altri continenti”. Subito dopo è stata la volta di Luigi Barberio, tra i migliori esempi di imprenditore calabrese con all’attivo numerose attività di successo, che è partito da una domanda chiara: “Perché diventare imprenditore? Perché è una scelta di vita importante, che può dar luogo a una carriera di successo”. Pur essendo “bello e affascinante”, Barberio chiarisce però che diventare imprenditore “non è tutto rose e fiori”. È proprio in Calabria, quindi, che questo mestiere assume un fascino particolare: “Chi supera le difficoltà nel partire da una terra come la Calabria ha una marcia sicuramente aggiuntiva, che sugli scenari competitivi globali che ormai contraddistinguono l’agire economico, ha un significato molto importante”.

