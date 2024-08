Antonino Laganà al termine della fiaccolata in memoria delle vittime dell'incidente ferroviario

Brandizzo ricorda il tragico incidente ferroviario del 30 agosto di un anno fa in cui hanno perso la vita Kevin Laganà, Michael Zanera, Giuseppe Sorvillo, Giuseppe Aversa e Giuseppe Saverio Lombardo. “Grazie a tutti per essere qua, io non mi fermerò, farò rumore, chiederò giustizia per mio fratello e i colleghi”, ha detto il fratello di Kevin Laganà, Antonino, al termine della fiaccolata a cui hanno partecipato centinaia di persone.

