C’è un altro fermo, l’ottavo, per l’omicidio di Fabio Ravasio, il 52enne investito e ucciso mentre era in sella alla sua bici, lo scorso 9 agosto, a Parabiago, in provincia di Milano. I carabinieri della Compagnia di Legnano hanno dato esecuzione a un decreto di fermo, emesso in data odierna dalla Procura di Busto Arsizio, nei confronti di un 45enne magrebino di Parabiago.

In seguito a ulteriori indagini, è emerso che il 45enne, disoccupato, consapevole del piano criminoso, con la promessa di ottenere in cambio un appartamento nell’hinterland milanese, ha simulato un malore in strada per indurre i passanti a soccorrerlo e bloccare il traffico. In questo modo, il 45ene ha consentito agli esecutori materiali dell’omicidio di uccidere Ravasio. Il 45enne è stato condotto presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio a disposizione dell’autorità giudiziaria.

