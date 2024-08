Immagine di repertorio

Ancora da chiarire le cause del decesso

Un ragazzino di 13 anni è morto mentre si trovava in una piscina a Padula, in provincia di Salerno. Non sono chiare le cause del decesso del giovane, che potrebbe aver accusato un malore mentre era in acqua. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Carabinieri della compagnia di Sala Consilina per gli accertamenti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata