Incidente stradale mortale in via Manzoni a Napoli. Un 22enne, alla guida di una moto, ha perso il controllo del mezzo per cause ancora in fase di accertamento, finendo violentemente sul marciapiede. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale e i sanitari del 118, che hanno trasportato d’urgenza il giovane al pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli, dove però i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Il pm di turno della Procura di Napoli ha disposto il sequestro della moto e la messa a disposizione della salma. La Polizia locale, con il personale dell’Unità operativa Infortunistica stradale, ha eseguito i rilievi tecnici sul luogo dell’incidente, ascoltato i testimoni presenti e acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Al momento, non si riscontra il coinvolgimento di altri veicoli. Sono in corso indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Scontro con auto pirata, 20enne ancora in pericolo di vita

Nel frattempo è ancora ricoverato in prognosi riservata e in pericolo di vita il 20enne vittima ieri di un incidente stradale a Sant’Antimo, in provincia di Napoli, causato da un’auto che è scappata dopo essersi scontrata con lo scooter guidato dal giovane. A bordo del mezzo viaggiava anche un 18enne, anch’egli ancora ricoverato ma non più in pericolo di vita e giudicato guaribile con prognosi di 30 giorni. I Carabinieri di Giugliano hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto e identificare la persona alla guida dell’auto che ha fatto perdere le sue tracce. L’incidente è avvenuto all’incrocio tra via Leopardi e via Di Giacomo, nel comune di Sant’Antimo. Entrambi i giovani a bordo dello scooter sono di Melito. Il 20enne è ricoverato all’ospedale Cardarelli e il 18enne all’Ospedale del Mare di Napoli.

