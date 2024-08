L'azione è derivata da un controllo presso uno stand della fiera estiva di Pedara

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, nell’ambito di un’operazione finalizzata al contrasto degli illeciti in materia di contraffazione e sicurezza dei prodotti, hanno sequestrato 77 profumi contraffatti venduti come “tester”. L’azione è derivata da un controllo presso uno stand della fiera estiva di Pedara (Catania), evento di grande importanza per la comunità locale, in cui i finanzieri della Compagnia di Acireale hanno notato alcune confezioni di profumo esposte per la vendita.

