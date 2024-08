Gianluca Sala parla delle ricerche dell'arma con cui è stata uccisa la 33enne

I carabinieri di Bergamo e le squadre Mu.Re, Museo Recuperanti, cercano l’arma con cui è stata uccisa Sharon Verzeni il 29 luglio scorso a Terno d’Isola, nel Bergamasco. “È un paese tranquillo, cittadini violenti qui non ce ne sono, è un paese vivo e in questo momento subisce una situazione che non gli appartiene”, ha detto il sindaco di Terno d’Isola Gianluca Sala commentando le ricerche dell’arma del delitto nel parco di via Don Rota. “Questa mattina sono iniziate come da programma, è stato un lavoro intenso: hanno aperto diversi tombini. Sull’operato e tutto quello che hanno trovato c’è massimo riserbo. Non so se hanno trovato qualcosa ma non posso aggiungere nulla, anche dovessi saperlo cercate di comprendere. Le ricerche andranno avanti anche domani”, ha concluso il sindaco.

