Comparso in tribunale ha ammesso di fare lo spacciatore

“Senza braccio non mi assume nessuno“. È quello che ha dichiarato, in sintesi, un giovane cittadino marocchino disabile trovato in possesso di 75 grammi di hashish e arrestato il 26 agosto per detenzione ai fini di spaccio dai carabinieri di Milano della Compagnia di Porta Magenta. Martedì mattina è comparso nell’aula della sezione direttissima del tribunale di Milano per la convalida dell’arresto dove ha ammesso di fare lo spacciatore.

La storia del pusher senza un braccio

È arrivato dal Marocco in Italia da irregolare 1 anno e 7 mesi fa attraverso la Spagna. Prima a Roma e poi a Milano ha vissuto di espedienti e lavorando in agricoltura fino all’incidente che sei mesi fa gli ha provocato una disabilità permanente: a causa di una dispersione di corrente elettrica avvenuta in una fabbrica abbandonata, adibita a dormitorio, in ospedale gli è stato amputato l’avambraccio sinistro, ha raccontato assistito al tribunale assistito da un interprete mostrando anche le altre lesioni al costato e alla gamba sinistra. Da quel momento è titolare di un permesso di soggiorno per motivi di cura e alloggia in una struttura di accoglienza nella provincia di Lodi. I servizi sociali del Comune di Milano – presenti alla sezione direttissime con un presidio – hanno confermato che lo straniero assistito dall’avvocato d’ufficio Raffaella Brambilla è stato seguito dall’etnopsichiatria del Centro Sammartini. È incensurato e senza precedenti di polizia ma solo qualche identificazione dattiloscopica. Un fatto che, per la giudice Mariolina Panasiti, può dimostrare come “prima dell’infortunio non commettesse reati” e “che abbia cominciato solo dopo perché senza un braccio non lo prende nessuno” ha detto convalidando l’arresto ma respingendo la richiesta di applicazione di misure cautelari e di espulsione dello straniero. La Procura di Milano aveva chiesto di disporre l’obbligo di firma ai carabinieri. Il processo è stato rinviato al 17 dicembre alle 9.30.

