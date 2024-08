Le persone soccorse provengono per lo più da Bangladesh, Pakistan, Sudan ed Egitto

L’organizzazione no-profit Resqship ha salvato ieri 43 persone che erano su un gommone sovraffollato all’interno della zona di ricerca e salvataggio (SAR) del Mediterraneo in Tunisia. L’imbarcazione è stata avvistata per la prima volta domenica dalla ONG marittima Sea Watch, che ha dato l’allarme a tutte le autorità circostanti. In una dichiarazione, l’ONG ha affermato che “l’Italia sostiene che la Tunisia è responsabile, mentre le autorità tunisine continuano a ignorare la situazione”.

Secondo Sea Watch, circa 12 persone erano in acqua quando la barca è stata avvistata per la prima volta, molto probabilmente per evitare che affondasse e per proteggere i bambini a bordo. L’ONG Resqship è arrivata nella tarda serata di ieri per salvare i migranti, portando tutte le persone a bordo della sua barca a vela Nadir, a più di 24 ore da quando è stato lanciato l’allarme. Le persone soccorse provengono per lo più da Bangladesh, Pakistan, Sudan ed Egitto. Tra loro c’erano sette donne e quattro bambini. La barca a vela di Resqship è in viaggio verso Lampedusa, dove sbarcheranno le 43 persone soccorse e altre 19 che sono state salvate nella notte tra lunedì e martedì.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata