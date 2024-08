Msf su X: "Questa è la terza volta che la nostra nave è soggetta a una misura così punitiva"

“Questa sera, le autorità italiane hanno informato MSF che alla nostra nave di salvataggio, Geo Barents, è stato emesso un ordine di detenzione per un periodo di 60 giorni”. Lo scrive la stessa Ong su X. “Questa è la terza volta che la nostra nave è soggetta a una misura così punitiva – proseguono – per aver adempiuto al suo obbligo legale di salvare vite umane in mare”.

